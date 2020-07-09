СК: Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств

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9 июля 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Фургал, фото: sledcom.ru/youtube.com

Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Ему инкриминируется покушение на убийство и организация убийств", - сказала Петренко.

Фургал допрошен в качестве обвиняемого.

В интернете ранее опубликовали видео задержания сотрудниками силовых органов Сергея Фургала, хабаровского губернатора.

Пресс-секретарь губернатора Сергея Фургала рассказала, что на него оказывалось давление из федерального центра. Надежда Томченко уверена, что все два года работы ему создавали проблемы намеренно.

Жириновский считает, что арест Фургала связан с хорошими показателями работы на посту.