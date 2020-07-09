Пресс-секретарь Фургала рассказала, что на него оказывалось давление. Она не верит, что он мог физически устранять конкурентов

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9 июля 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала рассказала, что на него оказывалось давление из федерального центра. Надежда Томченко уверена, что все два года работы ему создавали проблемы намеренно.

«28 сентября должно было исполниться два года, как губернатор находится у руля в Хабаровском крае. Всё это время у него, не знаю, можно ли считать это звоночками из федерального центра, но всё время возникали какие-то трудности и проблемы, и ощущение было, что они создаются искусственно и не на месте», - защитила начальника Томченко.

Также она добавила, что не верит в обвинения в организации убийств. «Не могу даже представить, что Сергей Фургал мог участвовать в таких ужасных вещах. Он очень честный, справедливый, строгий и требовательный в плане работы, и не все министры выдержали тот темп и нагрузку, которую он задавал. Исключительно положительный образ могу описать», - цитирует ее канал "Подъем".

На данный момент губернатор Хабаровского края доставлен в Москву, где ему должны предъявить обвинение. Врио ещё не назначен. Напомним, появились показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори в начале 2000-х годов. Кроме того, Фургала подозревают в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний.