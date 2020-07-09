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Жириновский отреагировал на задержание Фургала: «Он не будет исключен из ЛДПР»

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Жириновский отреагировал на задержание Фургала: «Он не будет исключен из ЛДПР»
фото: Владимир Жириновский, сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 гг.

«Задержание было не в самой корректной форме: не обязательно надевать наручники, губернатор - не преступник и никуда не сбежит. Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше», - высказал он.

Жириновский отметил, что силовики обратили внимание на якобы преступления со стороны губернатора только через 15 лет: «Чего вы ждали 15 лет?» Он считает, что его арест связан с хорошими показателями работы на посту.

Кроме того, он добавил, что Фургал «никогда не будет исключен из ЛДПР».

«Будем и дальше защищать, участвовать во всех выборах, добиваться победы. Это очень большое политическое дело», - пояснил он.

БА

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