СК раскрыл детали уголовного дела в отношении хабаровского губернатора Фургала
9 июля 2020, 09:44[ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет Российской Федерации раскрыл детали уголовного дела против Сергея Фургала, задержанного силовиками главу Хабаровского края. Соответствующую информацию озвучила Светлана Петренко, официальный представитель СК.
По словам Петренко, губернатор стал фигурантом многоэпизодного дела в отношении организованной преступной группировки. Данная ОПГ, как предполагает следствие, в 2004-2005 годах совершала особо тяжкие преступления против предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области.
Обвинение Сергею Фургалу должно быть предъявлено в ближайшее время.
Ранее в четверг стало известно, что задержанного губернатора отправили в российскую столицу.
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