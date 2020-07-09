Задержанный хабаровский губернатор отправлен в Москву

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9 июля 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Задержание Сергея Фургала. Фото: сайт СК России.

Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву.

Сообщается, что из Хабаровска в Шереметьево около пяти утра по московскому времени вылетели два рейса. Время полета составит приблизительно семь с половиной часов.

Фургала задержали в четверг в связи с подозрением на причастность к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В частности, губернатора Хабаровского края подозревают в организации покушений и убийств нескольких предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Фургала пока что не собираются исключать из ЛДПР.