Задержанный хабаровский губернатор отправлен в Москву
9 июля 2020, 09:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву.
Сообщается, что из Хабаровска в Шереметьево около пяти утра по московскому времени вылетели два рейса. Время полета составит приблизительно семь с половиной часов.
Фургала задержали в четверг в связи с подозрением на причастность к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В частности, губернатора Хабаровского края подозревают в организации покушений и убийств нескольких предпринимателей.
Ранее сообщалось, что Фургала пока что не собираются исключать из ЛДПР.
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