Губернатора Хабаровского края подозревают в организации убийств бизнесменов

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9 июля 2020, 07:03 [ «Аргументы Недели» ]

Задержание Сергея Фургала. Фото: сайт СК России.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в четверг в Хабаровске.

В СК России сообщили, что, по данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

«В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы», – говорится в сообщении Следственного комитета России.

Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.