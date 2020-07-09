Губернатора Хабаровского края подозревают в организации убийств бизнесменов
9 июля 2020, 07:03[ «Аргументы Недели» ]
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в четверг в Хабаровске.
В СК России сообщили, что, по данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
«В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы», – говорится в сообщении Следственного комитета России.
Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.
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