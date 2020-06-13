Последние две недели он был в коме. В Хабаровске от коронавируса умер брат губернатора края

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13 июня 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Хабаровске от COVID-19 умер брат губернатора Вячеслав Фургал. Ранее он попал в больницу с подозрением на коронавирус, врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

Вячеслав - старший брат главы региона Сергея Фургала. Последние годы он возглавлял комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию Законодательной Думы Хабаровского края.

В официальном сообщении причина смерти не указана, но как сообщает ТАСС, Вячеслав Фургал умер в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Последние 2 недели 67-летний парламентарий провел в коме.