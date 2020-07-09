В ЛДПР прокомментировали задержание хабаровского губернатора
9 июля 2020, 07:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Главу Хабаровского края Сергея Фургала пока не планируется исключать из ЛДПР, поскольку решение об этом может принять только высшее руководство партии.
Об этом сообщил член координационного совета регионального отделения партии Захар Синяговский.
По его словам, региональное отделение партии работает в обычном режиме, никаких решений от высшего партийного рукоодства пока не поступало.
Фургал был задержан в четверг по подозрению в организации убийств и покушения на убийство ряда предпринимателей в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Сообщается, что Фургала отправили в Москву.
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