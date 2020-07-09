Появилось оперативное видео задержания силовиками хабаровского губернатора Фургала

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9 июля 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Наручники, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

В интернете опубликовали видео задержания сотрудниками силовых органов Сергея Фургала, хабаровского губернатора. Кадры оперативной съемки предоставил некоторое время назад Следственный комитет Российской Федерации.

Ранее стало известно, что Фургала задержали по подозрению в организации ряда убийств. Губернатор стал фигурантом уголовного дела в отношении ОПГ, которая, согласно версии следователей, совершала особо тяжкие преступления против бизнесменов на территории Хабаровского края и Амурской области.

Подозреваемого отправили в российскую столицу. В ближайшее время Сергею Фургалу предъявят обвинение.