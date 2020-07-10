Суд по делу Фургала пройдет в закрытом режиме из-за угроз фигурантам
10 июля 2020, 13:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Судья Басманного суда Москвы Артур Карпов сообщил, что рассмотрение вопроса об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пройдёт в закрытом режима, в том числе для сотрудников СМИ.
Кроме того, следователь, который занимается делом Фургала заявил, что в адрес нескольких фигурантов поступают угрозы, и теперь они находятся под госзащитой. Именно он просил провести судебный процесс в закрытом формате для обеспечения жизни и здоровья участников дела, в том числе губернатора.
Однако Фургал отметил, что никаких угроз не получал и чувствует себя в безопасности.
Ранее сообщалось, что задержанный 9 июля губернатор не признает свою вину. Ему предъявили обвинение в организации и покушении на убийство.
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