Фургал отказался признавать свою вину: «Я возмущён и шокирован»
10 июля 2020, 07:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Борис Клин, посетивший губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в ИВС на Петровке, дом 38, сообщил, что он не признаёт вины в инкриминируемых ему преступлениях.
«Конечно, вины не признаю, о чём тут говорить? Если сказать, что я возмущён и шокирован, это значит не сказать ничего», - высказал обвиняемый в покушении и организации убийств чиновник.
Фургал встретил членов ОНК в спортивном костюме и в майке с фамилиями сборной России по керлингу. Кроме того, задержанный признался, что почти сутки не спал, но чувствует себя спокойно и уверенно. По его словам, он так и не успел назначить исполняющего обязанности, пишет RT.
Губернатор был доставлен в ИВС вечером 9 июля после допроса и предъявления ему обвинения. Его поместили одного в двухместной камере, выдали ему гигиенические принадлежности.
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