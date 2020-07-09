Перечислено имущество в собственности Фургала

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9 июля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Сергей Фургал, пресс-служба правительства Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, ранее задержанный по подозрению в организации ряда убийств предпринимателей в 2004-2005 гг. в регионе и Амурской области имеет в собственности несколько домов и автомобилей. Отмечается, что он отправлен в Москву для расследования уголовного дела.

При этом СМИ на основе декларации за май 2019 года выяснили информацию об имуществе губернатора. Известно, что в собственности Фургала находятся три земельных участка площадью 1 тыс., 2 тыс. и 2,5 тыс. кв. метров, два жилых дома, две квартиры, два автомобиля Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser и две моторные лодки «Прогресс» и «Меркурий».

Кроме того, доход губернатора за 2018 год составил 5,46 млн рублей, что на 810 тысяч больше, чем в 2017 году, когда он был депутатом Госдумы РФ, а его супруга в прошлом году заработала 735,35 тысячи рублей. В ее собственности дом, две квартиры и автомобиль.

Ранее сообщалось, что лидер партии ЛДПР, членом которой является Фургал, Владимир Жириновский заранее знал об уголовном деле против него.