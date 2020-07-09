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Инсайдер: Жириновский был ознакомлен с материалами дела Фургала до его задержания

, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Инсайдер: Жириновский был ознакомлен с материалами дела Фургала до его задержания
фото: Владимир Жириновский, сайт Госдумы РФ

СМИ со ссылкой на источник, близкий к руководству ЛДПР, сообщили, что Владимир Жириновский был ознакомлен с материалами уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за несколько недель до задержания.

«Жириновскому показывали часть материалов за несколько недель до ареста, чтобы продемонстрировать, что дело не политическое и основания для его возбуждения действительно есть», - пояснил собеседник.

По его словам, Жириновский в тот момент согласился с «резонностью» возбуждения уголовного дела. Он считает, что поддержка губернатора лидером ЛДПР сегодня связана с падением рейтинга партии, поскольку Фургал имеет на нее высокое влияние. Однако собеседник предположил, что усилия руководства по защите постепенно сойдут на нет, а протестов в Хабаровском крае из-за него точно не будет: «Народную поддержку Фургал уже успел растерять».

Пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин сообщил, что события, связанные с губернатором, стали для них неожиданностью.

БА

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