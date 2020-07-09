В Кремле прокомментировали задержание Сергея Фургала
9 июля 2020, 13:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Отмечается, что глава региона подозревается в организации ряда убийств предпринимателей, он был отправлен в Москву для расследования дела, сообщает kp.ru.
«Решение о принадлежности того или иного гражданина, будь то губернатор или кто-то другой, к криминальному миру может принять только суд, а предъявленные обвинения должны быть доказаны в юридическом порядке. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно», - пояснил он.
При этом решение об отставке Фургала еще не принято.
Ранее на задержание губернатора отреагировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.