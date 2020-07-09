В Кремле прокомментировали задержание Сергея Фургала

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9 июля 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Москва, pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Отмечается, что глава региона подозревается в организации ряда убийств предпринимателей, он был отправлен в Москву для расследования дела, сообщает kp.ru.

«Решение о принадлежности того или иного гражданина, будь то губернатор или кто-то другой, к криминальному миру может принять только суд, а предъявленные обвинения должны быть доказаны в юридическом порядке. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно», - пояснил он.

При этом решение об отставке Фургала еще не принято.

Ранее на задержание губернатора отреагировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.