Сергей Фургал: «Всё для людей». О неоднозначном губернаторе Хабаровского края, ныне находящимся под следствием. 9 июля 2020 года

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15 июля 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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9 июля 2020 года губернатор Хабаровского края Сергей Иванович Фургал был подвергнут агрессивному задержанию. Силовики не просто попросили его сесть в машину, а самым жёстким образом затолкали в салон, едва не сломав конечности главе региона.

С ним обошлись так, будто бы это был какой-то маньяк, обвиняемый в убийствах сотни женщин. На деле же выдвинутые против него обвинения Басманным Судом пока ещё не подтвердились. Более того, жители Хабаровска и окрестных городов региона выступают за губернатора и считают все обвинения несправедливыми. Сергей Фургал был и является членом ЛДПР и доверенным человеком Владимира Жириновского. Жириновский в свою очередь уже пригрозил уходом своей партии из Госдумы. Фургал обвиняется в создании ОПГ в 2000-х годах и в организации убийства нескольких предпринимателей. Жители края считают такие обвинения необоснованными. Ведь, по мнению некоторых россиян, большая часть губернаторов нашей страны прошла через «чёрные 90-е» отнюдь не с чистыми руками и достойна едва ли не пожизненного заключения.

Возможно, 90-е негативно повлияли на весь российский бизнес, но Фургала они явно не испортили. Судя по его недавней политике в Хабаровском крае, этого человека нельзя называть серьёзным преступником и уж тем более обращаться с ним по-варварски. Кем бы они ни являлся раньше, его неоценимый вклад в развитие региона Хабаровска был принят почти всеми местными жителями. За Фургала сейчас готовы едва ли не умереть, лишь бы его оправдали и вернули обратно на законную должность. Никто не верит в предъявленные обвинения. Население региона бунтует уже четвёртые сутки, рассчитывая на то, что власти всё-таки пойдут на уступки и вернут любимца народа обратно домой. Сам Фургал – весьма талантливый человек, опытный бизнесмен и врач-невролог. В 1992-м он закончил Благовещенский медицинский институт. С 1992 по 1999-й он пребывал в должности врача-терапевта и невролога. Работники больницы утверждают, что это был лучший из медиков, достойный награды. Он всегда относился ко всем с пониманием и душой. С октября 2005 года Фургал всерьёз занялся политикой, активно участвовал в деятельности Хабаровского отделения ЛДПР. В 2007 году добился успехов в Госдуме, став депутатом. После его избрания, он сохранил за собой пост руководителя Хабаровского краевого отделения ЛДПР. Сергей Иванович был активным сторонником распределения в медицинских ВУЗах. Он не мог терпеть непрофессионалов во врачебной сфере. Настоящий врач для него – это честный и ответственный человек, верный клятве Гиппократа и готовый отдать жизнь за своего пациента. Естественно Фургал не переваривал тех, кто пробился к званию главврача «по кумовской бумажке».

28 сентября 2018 года Сергей Фургал стал официально губернатором Хабаровского края. Заняв ответственную должность главы региона, он сразу же принялся вершить преобразования. Вначале он остановил сомнительные государственные закупки на 150 миллионов рублей. Затем выставил на продажу правительственную яхту Хабаровского края, обходившуюся на 600 000 рублей в год. В феврале 2019-го яхта была выставлена на торги.

Фургал не обошёл вниманием и доплаты бывшим госслужащим. Пенсии бывших депутатов местного парламента стали намного меньше, как минимум в два раза. В декабре 2018 года Фургал говорил о том, что желает добиваться для Хабаровска звания города федерального значения. Местные жители и эксперты поддержали инициативу губернатору, но верховная власть так и не отреагировала должным образом. Вопрос вскоре сошёл на нет к великому неудовольствию хабаровчан. Свою зарплату Фургал сократил до 400 000 рублей в месяц, посчитав, что не имеет права зарабатывать миллионы, пока в регионе ещё имеются финансовые проблемы. Местные жители активно поддерживали губернатора. Почти везде о нём говорили исключительно в положительной форме. В марте 2019 года Фургал в очередной раз обрадовал своих сторонников, запретив многим членам краевого правительства полёты в командировки бизнес-классом за счёт бюджета региона. Разрешение выдавалось только на эконом-класс. Ведь, по словам Сергея Ивановича, «это было жутко неправильно и несправедливо по отношению ко всем жителям края». Рейтинг Фургала с каждым месяцем повышался в глазах людей. Его считали народным героем и новым человеком в государстве. Его именовали достойным из всех губернаторов России. Никто даже не думал оскорблять его и намекать на коррупцию.

Вот только врагов у Фургала тоже набралось немало. В ноябре 2019 года в свет прошла странная аудиозапись с возможными голосами Хабаровского губернатора и Юрия Трутнева.

Фургалякобы заявлял о работе в регионе всевозможных провокаторов, рассчитывающих «уничтожить рейтинг правительства». Согласно мнению экспертов, опубликовать такую запись могли лишь только сотрудники силовых ведомств. Ведь разговор двух политических деятелей проходил на закрытой зоне. В апреле 2019 года следователи стали активно изучать преступления начала 2000-х, произошедшие в Хабаровском крае и окрестных регионах РФ. В ноябре того же года бывшего депутата краевого парламента Николая Мистрюкова взяли под стражу. Его арестовали по подозрению в убийствах владельцев конкурирующих компаний. Захваченный силовиками и вероятно подвергавшийся пыткам Мистрюков, с ноября начал давать показания на Сергея Фургала. И вот 9 июля 2020 года губернатор Хабаровского края был жёстким образом арестован и в спешке увезён в Москву. Фургал яро отрицает свою вину. Его сторонники активно борются за оправдание губернатора и за сохранение доброго имени. Многочисленные митинги в Хабаровском крае, по некоторым данным, уже собрали почти 60 000 человек. Пока неизвестно, что же в итоге ждёт арестованного главу региона. Но в случае победы противников Фургала, бывший губернатор надолго отправится за решётку.