Пресс-секретарю Фургала поступили угрозы уголовным делом из-за митинга

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11 июля 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

митинг в Хабаровске, фото: amurmedia.ru

Пресс-секретарь хабаровского губернатора Сергея Фургала Надежда Томченко сообщила об угрозах уголовным делом за полчаса до митинга в Хабаровске в поддержку господина Фургала.

В Instagram Фургала начался прямой эфир с места проведения акции. После этого Томченко позвонил сотрудник правоохранительных органов и потребовал "прекратить это всё". "Он мне передал: "Прекращай, иначе будет уголовное дело". Я на тот момент не совсем поняла по какой статье", - отметила Томченко. Ей сообщили, что трансляцию в Instagram могут расценить как призыв к несогласованной акции.

Кроме того, звонки с предупреждением об уголовном деле стали поступать после сообщений в местных Telegram-каналах о том, что организаторами митинга являются сотрудники администрации Хабаровского края.

В пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю об угрозах в адрес пресс-секретаря Фургала ничего не известно.



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