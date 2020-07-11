Пресс-секретарю Фургала поступили угрозы уголовным делом из-за митинга
11 июля 2020, 15:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Пресс-секретарь хабаровского губернатора Сергея Фургала Надежда Томченко сообщила об угрозах уголовным делом за полчаса до митинга в Хабаровске в поддержку господина Фургала.
В Instagram Фургала начался прямой эфир с места проведения акции. После этого Томченко позвонил сотрудник правоохранительных органов и потребовал "прекратить это всё". "Он мне передал: "Прекращай, иначе будет уголовное дело". Я на тот момент не совсем поняла по какой статье", - отметила Томченко. Ей сообщили, что трансляцию в Instagram могут расценить как призыв к несогласованной акции.
Кроме того, звонки с предупреждением об уголовном деле стали поступать после сообщений в местных Telegram-каналах о том, что организаторами митинга являются сотрудники администрации Хабаровского края.
В пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю об угрозах в адрес пресс-секретаря Фургала ничего не известно.
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