Шнуров в стихах прокомментировал арест Фургала

Генеральный продюсер RTVI и сопредседатель "Партии роста" Сергей Шнуров прокомментировал арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также митинг в его поддержку в Хабаровске.
Несмотря на поддержку населения, Фургал - "бизнесмен, как следствие бандит", полагает Шнуров.
"Задымили по церквам кадила, И менты вертелись как ужи. Если власть кого-то посадила, Видимо, хороший был мужик", - отметил лидер группы "Ленинград".
В Хабаровске сегодня прошел митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. По данным местных СМИ, в митинге приняли участие около 30 тысяч человек. "Аргументы недели" разбирались, кто за ними стоит и кто платит?
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