О митингах в Хабаровском крае в поддержку Сергея Фургала. Кто за ними стоит и кто платит?

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11 июля 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

Жители Дальневосточного региона вышли на защиту арестованного по обвинению в организации заказных убийств губернатора Сергея Фургала. Судя по тому, что происходит в соцсетях – массово рассылается видео, присылают ссылку на петицию в защиту «криминального» чиновника, раздают наклейки «Я/Мы Фургал» и просят сфотографироваться ними – организация протеста на высоте и уже совсем не верится в его стихийность.

Еще неделю назад никто из горожан явно не был так настроен поддерживать местную власть, но сейчас - этот протест не столько за Фургала, сколько против засилья Москвы, которая душит регион налогами и явно не терпит своеволия на местах. А теперь еще и отбирает законно избранного губернатора, пусть и проголосовали за него, потому что не верят единороссам, а альтернативы и не было.

Заложник амбиций Кремля и народной любви. Почему жители Хабаровского края защищают «криминального» губернатора?

В telegram-каналах, дружественных АП, появились статьи об организаторах протеста, в которых рассказывают - кто и за что платит, чтобы митинг получился «массовым». «Подготовка к несанкционированным протестным акциям началась сразу после ареста Сергея Фургала 9 июля. Организационные функции выполняло окружение главы региона под руководством первого заместителя председателя Правительства Хабаровского края Владимира Хлапова, что, по информации источников, связано с попытками обезопасить себя от возможного ареста. Мобилизацией через медиа занималась пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко. Прочие организационные вопросы, в том числе оперативная распечатка наклеек, контрактация «крикунов», переговоры с «навальнятами» решал помощник главы региона Захар Синяговский», - пишет малоизвестный канал, но заметка сразу оказывается в популярном политическом паблике «Незыгарь».

Более того, там же сообщается, что к информированию населения о протестной акции были подключены все медиа-инструменты команды Фургала, которые ежегодно получают только из бюджета 280 миллионов рублей и примерно столько же «налом».

Ну, а дальше проправительственные каналы пугают всех коронавирусом, вангуя, что Хабаровский край укрепит первенство среди регионов по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Всё это придётся расхлёбывать уже новому врио губернатора.

Есть ли в этом хотя бы доля правды? Скорее всего. Как и в его уголовном деле и в том, что в России во власть легко может прийти тот, кого потом обвинят в воровстве и организации заказных убийств.

Но главный и очевидный вывод из этой истории такой: чем больше Москва закручивает гайки и демонстративно игнорирует мнение общественности, тем больше людей будут выходить на акции протеста. Не стоит забывать, что год назад были отменены нежелательные итоги выборов в Приморском крае, и жители региона почувствовали себя оскорбленными. Суперцентрализация может привести к обратному - сепаратистским настроениям Дальнего Востока и ещё большему оттоку оттуда жителей, причём не только внутрь страны, но и во внешнюю эмиграцию.