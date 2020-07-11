30 тысяч человек вышили на митинг в Хабаровске в защиту арестованного губернатора Сергея Фургала

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июля 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Хабаровске проходит митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Власти города пытались помешать проведению акции, огородив центральную площадь Ленина забором. Листовки гласили, что там пройдёт дезинфекция в связи с профилактикой коронавируса. Но протестующие прошли за ограждения.

По данным местных СМИ, в митинге принимают участие около 30 тысяч человек, они призывают освободить Фургала. Почему же несмотря на серьезные обвинения — организация убийства, и информацию СМИ о богатствах и недвижимости губернатора, явно не по доходам, симпатии хабаровчан на стороне Фургала? И действительно ли он "народный губернатор", как его сейчас многие называют в прессе? Подробнее о ситуации в Дальневосточном крае мы писали тут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Kozhemyako (@xzzxelena) 10 Июл 2020 в 10:25 PDT

Подобные шествия в поддержку арестованного губернатора прошли в Комсомольске-на-Амуре и других районах Хабаровского края. Информации о каких-либо задержаниях в ходе акций от УМВД пока не поступало.