Мэр Хабаровска призвал всех жителей к спокойствию и ответственности

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14 июля 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Фото: сайт администрации Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук возложил двойную ответственность на организаторов несогласованных акций в поддержку губернатора края Сергея Фургала.

В обращении мэра говорится, что «на организаторах этих уличных акций лежит двойная ответственность: и за организацию несанкционированных массовых митингов, и за то, что поставили под удар здоровье людей, которых они спровоцировали на участие в них без соблюдения каких-либо мер безопасности».

Кравчук заявил, что понимает людей, вышедших на улицы, и выразил признательность жителям города, которые, участвуя в митингах, не поддались на провокации и вели себя достойно и сдержанно.

Мэр Хабаровска в своем обращении также рассказал о ситуации с арестом губернатора.

«Повторю: для меня, как и для всех жителей региона, это неожиданность. Уверен, что истина будет установлена и суд вынесет обоснованный и справедливый вердикт. Отмечу, что наши взаимоотношения с губернатором всегда были деловыми и уважительными, несмотря на разногласия с членами его команды, случавшиеся в ходе работы. Но мы с губернатором всегда стремились к компромиссу, и чаще всего нам удавалось его достичь», – заявил Кравчук.