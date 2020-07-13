Юрий Трутнев дал низкую оценку работе руководства Хабаровского края

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13 июля 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Трутнев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что работа руководства Хабаровского края плохо организована.

Трутнев отметил, что у него есть все на это основания. Как он сообщил, Хабаровскому краю были выделены миллиарды для строительства онкодиспансера и дворца самбо, но ничего так и не было построено.

Трутнев также заявил, что когда начиналась его деятельность на Дальнем Востоке, Хабаровский край был на 18-м месте в РФ по инвестиционному климату, а теперь — на 63-м. Он сообщил о множествах обращений инвесторов с жалобами на отношение к ним со стороны чиновников и на невыполнение обязательств по контрактам.

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