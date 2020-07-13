Трутнев дал понять, что конфликта между Хабаровским краем и Москвой нет
13 июля 2020, 16:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: dvnovosti.ru
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев объяснил, почему губернатора Сергея Фургала собираются судить за преступления, совершенные 15 лет назад.
По словам полпреда, перед выборами губернатора Сергея Фургала никто не проверял.
«Когда человек идет на выборы губернатора, никаких проверок не существует. Любой гражданин, достигший установленного законодательством возраста, имеет право быть избранным. Но вот когда его избрали, возникает интерес со стороны правоохранительных органов», – заявил Трутнев.
Он также дал понять, что не стоит расценивать арест губернатора, как конфликт Хабаровского края и Москвы. Полпред отметил, что «хабаровчане вольны выбирать в губернаторы кого угодно».
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