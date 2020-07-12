В Хабаровске прошла вторая несанкционированная акция в поддержку Фургала

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12 июля 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

митинг в Хабаровске, фото: vk.com

Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств, в воскресенье вновь вышли на центральную площадь Хабаровска.

Люди опять собрались на площади Ленина, а затем прошли по центральным улицам города. По приблизительным оценкам, в шествии участвовали от 500 до 1000 человек, еще часть горожан выразила свою поддержку протестующим, не выходя из автомобилей, украшенных наклейками "Я/МыСергейФургал". Люди скандировали, что собрались сами. Они требуют, чтобы Сергея Фургала освободили и, если есть доказательства его вины, судили на родине.

Меры безопасности в Хабаровске усилены. В здание правительства около полудня по местному времени прибыли сотрудники правоохранительных органов, по словам очевидцев - ОМОН. Недалеко стоят автомобили с полицейскими и сотрудниками Росгвардии.

Похожая акция проходит в Комсомольске-на-Амуре и в других населенных пунктах края. Часть акций проводится в формате автопробегов.

Пресс-секретарю Фургала поступили угрозы уголовным делом из-за митинга.