Хабаровский губернатор пожаловался на аллергию в СИЗО

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15 июля 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Сергей Фургал. Фото: сайт правительства ХК

Находящийся в СИЗО губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на появившуюся на его руках сыпь.

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, подозреваемый в заказных убийствах чиновник считает это аллергической реакцией.

Сообщается, что аллергическая реакция началась из-за ношения перчаток, что, в свою очередь, может привести к анафилактическому шоку.

Фургал находится на карантинном режиме, его содержат в камере одного. По его словам, здесь из-за отсутствия антенны не работает телевизор, поэтому он читает газеты и книги.