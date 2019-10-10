Воспитатель тигров Михаил Зарецкий: «Для многих шок, что тигра можно погладить, пообщаться с ним»

//Сможем вместе 13+

10 октября 2019, 14:34 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

Недавно воспитатель тигров Михаил Зарецкий посетил подольский лагерь «Мечта», куда приезжают дети-сироты. Ребятам из детских домов он рассказал, как спасает животных, а также познакомил со своим полосатым другом. В интервью «Аргументам недели» Зарецкий ответил, зачем нужны такие встречи и сложно ли ему потом расставаться с детьми.

– Вы говорили, что неоднократно приезжаете в подольский лагерь «Мечта». Чем запомнилась эта встреча?

– Да, я там был раз 7-10. Точно уже не помню. Началось всё с того, что мне позвонила Ирина Кудрина, президент фонда «Северная корона». Мы с ней давно дружим. Она много лет помогает детским домам и организовывает им поездки в этот лагерь. Как-то в один день Ирина мне позвонила и попросила приехать в «Мечту», рассказать немного о себе, буквально на 15 минут. Я приехал, вышел на сцену, и незаметно прошло 4 часа! Теперь я там постоянный гость. В этот раз очень многие дети меня узнали, некоторые даже подготовили специально вопросы.

В разные годы приезжал с амурским, бенгальским, белым тиграми. Привозил пуму, львенка. В этом – тигренка Лилу. Ему только пять месяцев. Я рассказывал детям, откуда он у меня. Одна тигрица родила 5 тигрят. Матери же выбирают самых сильных, а от слабых отказываются. Вот и получается, что выжить могли только четверо, поэтому пятого мы забрали. Думали, как его назвать. Сразу вспомнился «Пятый элемент». Решили назвать малыша Лилу, как персонажа из фильма.

В этот лагерь приезжают дети из детских домов со всех регионов: Санкт-Петербург, Курск, Орёл, Красноярск. С ними проводят беседы, организовывают им мастер-классы. Учат актёрскому мастерству, рисованию, игре в футбол. Приезжают звезды шоу-бизнеса, спортсмены. Знаю, был певец Егор Крид, актёр Михаил Пореченков и другие.

Детям нужно дать понять, что они тоже могут всего добиться, только надо стремиться к мечте. Заниматься спортом, развиваться, не пить, не употреблять наркотики. Ведь звёзды – такие же люди, как и мы все.

– А чему вы учите детей, когда приезжаете к ним?

– Я говорю, что нужно брать на себя ответственность. Если они любят животное и завели его, то пусть идут до конца. Воспитывают его, ухаживают за ним, гуляют, строят вольеры. А не завели и бросили потом на произвол судьбы. Я со своими питомцами 24 часа в сутки. Им же нужно постоянное внимание. Правильно кормлю, воспитываю. Говорю детям, если вы будете так же поступать, животные ответят вам взаимностью. Даже хищники. На самом деле, я не делаю ничего сверхъестественного, просто люблю их.

Когда детям рассказываю о своей профессии, вы не представляете, как им это интересно! Они сидят с горящими глазами и открытыми ртами. В зале 300 человек, половина поднимает руки и задает вопросы. Все хотят ещё сфотографироваться с тигрёнком.









– Как на детей влияют такие беседы?

– Ониначинают задумываться о многих вещах. Я им рассказываю свою историю, что родился в городе Волгодонск, рос без отца. Рано пошёл работать, так как моей семье нечего было есть. В 13 лет выгружал вагоны, был грузчиком. Дети слушают и говорят: «Так нам сейчас столько же». А я говорю, вот что вам мешает пойти и устроиться работать. Причем заработать своими руками и честным путём. В 17 лет у меня уже было две машины, хотя не было прав. Я многого добился сам, со многими людьми знаком, причем из разных сфер. Я же этого добился, значит и у них получится. Я же такой же, как и они. Конечно, детей это мотивирует.

– Дети потом говорят, что хотят тоже стать воспитателем тигров?

– Да, многие после таких встреч пишут, задают вопросы. Я честно им отвечаю, что не всё так просто. Надо всё досконально изучить.

– Сложно потом детям расставаться с тигром?

– Да. Вы бы видели, как они меня провожают. Целой толпой, 50-70 человек. Взрослые их еле удерживают. Кричат, что запомнят этот день на всю жизнь. Приглашают снова к ним приехать. Раньше и слёзы были…

Взрослые сами признаются: «Нас мало чем можно удивить, но вы удивили». Для многих шок, что тигра можно погладить, пообщаться с ним.

– А вам сложно потом расставаться с детьми? Вас же так тепло встречают.

– Да, для меня вообще это сложная тема. Я часто езжу по детским домам. Недавно был в Казани в одном хосписе. Там познакомился с девочкой Лейсан. Она борется с опухолью головного мозга. У неё мечта была – познакомиться с маленьким тигрёнком. Вот летом приезжал к ней с Лилу. До сих пор с девочкой общаюсь, созваниваюсь.

Я очень хочу, чтобы у детей оставались в памяти такие светлые воспоминания. Поэтому по возможности стараюсь их радовать.









Ксения КАЛУГА