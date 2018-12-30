Татьяна, из-за кого Петросян и Степаненко развелись, носит обручальное кольцо?

Татьяна Брухунова, из-за которой якобы развелись юморист Евгений Петросян и артистка эстрады Елена Степаненко, носит красивое колечко с камушком на безымянном пальце правой руки.

Новость о разводе двух популярных артистов, брак который считался нерушимым, в 2018 году стала одной из самых читаемых.

Информация о грядущем разделе имущества появилась в августе уходящего года. Появились слухи, что исковое заявление было подано Еленой Степаненко в суде 4 июля. Официально пара сразу не стала комментировать свою личную жизнь.

Первая интрига, которая появилась после этой новости - Степаненко потребовала с супруга более 80 процентов совместно нажитого имущества. Вторая - у Петросяна появилась молодая фаворитки. И заговорили о помощнице юмориста Татьяне Брухуновой. СМИ попытались раскопать всю подноготную девушки. Журналисты ездили на родину Татьяны, разговаривали с ее соседями, учителями и одноклассниками. Кто-то умудрился сфотографировать Петросяна и якобы беременной помощницей.

Татьяна упорно молчала. И вот ее терпение закончилось. Настал предел, который она не может больше терпеть. Сегодня помощница юмориста расскажет на Первом канале все, что считает нужным. Скромная, в строгом платье с белым воротничком, в очках.

72-летний Петросян и 65-летняя Степаненко были женаты 30 лет. Народ в соцсетях задумался: "Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись. Сначала Сергей и Матильда, теперь вот это. Как дальше верить в любовь?". ( Сергей и Матильда - Сергей и Матильда Шнуровы).

В августе Петросян и Степаненко все-таки развелись официально. По слухам, они уже 15 лет не жили вместе. Евгений Ваганович отметил развод с Еленой. А Елена Степаненко после развода сказочно похорошела.

Только однажды пассия Петросяна бурно отреагировала на новость о еще одной любовнице и ребенке

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)29 Дек 2018 в 6:55 PST

Судя по фото в Инстаграм, Петросян вернулся в Москву с гастролей в Германии. А Татьяна недавно улетела из Москвы. Шифруются?