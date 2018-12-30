Татьяна, из-за кого Петросян и Степаненко развелись, носит обручальное кольцо?
30 декабря 2018, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]
Татьяна Брухунова, из-за которой якобы развелись юморист Евгений Петросян и артистка эстрады Елена Степаненко, носит красивое колечко с камушком на безымянном пальце правой руки.
Новость о разводе двух популярных артистов, брак который считался нерушимым, в 2018 году стала одной из самых читаемых.
Информация о грядущем разделе имущества появилась в августе уходящего года. Появились слухи, что исковое заявление было подано Еленой Степаненко в суде 4 июля. Официально пара сразу не стала комментировать свою личную жизнь.
Первая интрига, которая появилась после этой новости - Степаненко потребовала с супруга более 80 процентов совместно нажитого имущества. Вторая - у Петросяна появилась молодая фаворитки. И заговорили о помощнице юмориста Татьяне Брухуновой. СМИ попытались раскопать всю подноготную девушки. Журналисты ездили на родину Татьяны, разговаривали с ее соседями, учителями и одноклассниками. Кто-то умудрился сфотографировать Петросяна и якобы беременной помощницей.
Татьяна упорно молчала. И вот ее терпение закончилось. Настал предел, который она не может больше терпеть. Сегодня помощница юмориста расскажет на Первом канале все, что считает нужным. Скромная, в строгом платье с белым воротничком, в очках.
72-летний Петросян и 65-летняя Степаненко были женаты 30 лет. Народ в соцсетях задумался: "Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись. Сначала Сергей и Матильда, теперь вот это. Как дальше верить в любовь?". ( Сергей и Матильда - Сергей и Матильда Шнуровы).
В августе Петросян и Степаненко все-таки развелись официально. По слухам, они уже 15 лет не жили вместе. Евгений Ваганович отметил развод с Еленой. А Елена Степаненко после развода сказочно похорошела.
Только однажды пассия Петросяна бурно отреагировала на новость о еще одной любовнице и ребенке
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Судя по фото в Инстаграм, Петросян вернулся в Москву с гастролей в Германии. А Татьяна недавно улетела из Москвы. Шифруются?
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