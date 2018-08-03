Петросян и Степаненко заинтриговали заявлением о разделе совместного имущества
3 августа 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
Супруги - артисты -юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко заинтриговали своих поклонников, подав в суд заявление на раздел совместно нажитого имущества. Публичного заявления Петросяна и Степаненко об обращении в суд не было, но информация просочилась в СМИ.
Стало известно, что исковое заявление было подано Еленой Степаненко, и было зарегистрировано в суде 4 июля. Рассмотрением дела занимается Хамовнический суд Москвы. Первое заседание назначено на 6 августа.
Петросян утверждает, что ему ничего неизвестно о заявлении супруги. Ранее в течение трех лет появились слухи о разводе артистов. Их Евгений Петросян не подтверждал. «Давайте без комментариев. Какая вам разница, что у меня происходит? Без комментариев», - ответил Петросян Агентству «Москва». Степаненко пока информацию об иске не комментировала.
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