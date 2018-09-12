Пассия Петросяна бурно отреагировала на новость о еще одной любовнице и ребенке

В Сети обсуждают странное поведение помощницы Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Она «подчистила» свои аккаунты в социальных сетях и многие это связали с заявлением Элины Мазур о том, что у юмориста есть еще одна любовница, которая родила ему ребенка.

На самом деле в заявление скандальной экс-представительница интересов Виталины Цымбалюк-Романовской никто не верит. Многие думают, что все эти россказни о любовницах и внебрачных детях Петросяна выдумываются, чтобы позлить пока еще законную супругу метра – Елену Степаненко.

А кое-кто уверен, что все сочиняют сами юмористы, ведь интерес публики к разводу звездной пары уже поутих. Но Мазур рассказала, что с ней связалась молодая актриса и поделилась душещипательной историей, о ом, что она на протяжении долгих лет была любовницей Петросяна, и у них есть совместный ребенок. Экс-дама сердца Евгения Вагановича даже пожаловалась на скупость юмориста и намекнула на существование у него некоторых проблем со здоровьем.

Пользователи сети уверены, то именно признание бывшей любовницы сатирика подтолкнуло Татьяну Брухунову очистить свою страницу в Facebook, закрыть доступ в Instagram, и поставить запрет на комментарии. Подписчики посчитали, что столь странная реакция личной помощницы Петросяна моет быть подтверждением правоты слов Элины Мазур.