Пассия Петросяна бурно отреагировала на новость о еще одной любовнице и ребенке
12 сентября 2018, 23:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети обсуждают странное поведение помощницы Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Она «подчистила» свои аккаунты в социальных сетях и многие это связали с заявлением Элины Мазур о том, что у юмориста есть еще одна любовница, которая родила ему ребенка.
На самом деле в заявление скандальной экс-представительница интересов Виталины Цымбалюк-Романовской никто не верит. Многие думают, что все эти россказни о любовницах и внебрачных детях Петросяна выдумываются, чтобы позлить пока еще законную супругу метра – Елену Степаненко.
А кое-кто уверен, что все сочиняют сами юмористы, ведь интерес публики к разводу звездной пары уже поутих. Но Мазур рассказала, что с ней связалась молодая актриса и поделилась душещипательной историей, о ом, что она на протяжении долгих лет была любовницей Петросяна, и у них есть совместный ребенок. Экс-дама сердца Евгения Вагановича даже пожаловалась на скупость юмориста и намекнула на существование у него некоторых проблем со здоровьем.
Пользователи сети уверены, то именно признание бывшей любовницы сатирика подтолкнуло Татьяну Брухунову очистить свою страницу в Facebook, закрыть доступ в Instagram, и поставить запрет на комментарии. Подписчики посчитали, что столь странная реакция личной помощницы Петросяна моет быть подтверждением правоты слов Элины Мазур.
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