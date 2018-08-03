В сети обсуждают возможный развод Петросяна и Степаненко: "Как верить в любовь"
3 августа 2018, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне в пятницу с утра в социальных сетях активно обсуждают новость о том, что актриса Елена Степаненко подала в суд иск о разделе имущества с юмористом Евгением Петросяном. Новость стала одной из главных на "Яндексе". Люди задумались: "А как же любовь", - сообщает rueconomics.ru.
Елена Степаненко и Евгений Петросян официально женаты более 30 лет. Они работают в одних программах.
Официально пара ничего не комментирует, ни возможный развод, ни раздел имущества. Слухи о разводе Петросяна и Степаненко гуляют в Интернете уже несколько лет. Особенно активизировались, когда 65-летняя актриса похудела на целых 48 килограммов.
В Тwitter обсуждают новость так:
"Брэд и Анджелина
Шнуров с Матильдой
Теперь ещё и Петросян со Степаненко
Ребята, ало, я перестаю верить в институт брака" (Асабина).
Lambert's tea пишет: "Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись. Сначала Сергей и Матильда, теперь вот это. Как дальше верить в любовь?".
Стало известно, что исковое заявление было подано Еленой Степаненко, и было зарегистрировано в суде 4 июля. Рассмотрением дела занимается Хамовнический суд Москвы. Первое заседание назначено на 6 августа.
72-летний Петросян категорически отказался комментировать вышеуказанную новость.
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