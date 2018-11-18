Видео, как Петросян отметил развод со Степаненко бокалом шампанского

Юморист Евгений Петросян отметил свой развод с Еленой Степаненко бокалом шампанского со своим адвокатом Сергеем Жориным. Видео было опубликовано на страничке последнего в соцсети Instagram. Евгений Петросян поблагодарил поклонников за поддержку

На кадрах мужчины одеты в костюмы и выглядят счастливыми и умиротворенными. Здесь же Петросян выражает благодарность адвокату, а также вновь благодарит поклонников за поддержку.

"Ну что? Начнем новую историю? Помните мой девиз? Жизнь слишком коротка - разводись!!!", - такой подписью сопроводил видеоролик адвокат Сергей Жорин.