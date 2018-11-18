Видео, как Петросян отметил развод со Степаненко бокалом шампанского
18 ноября 2018, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]
Юморист Евгений Петросян отметил свой развод с Еленой Степаненко бокалом шампанского со своим адвокатом Сергеем Жориным. Видео было опубликовано на страничке последнего в соцсети Instagram.
На кадрах мужчины одеты в костюмы и выглядят счастливыми и умиротворенными. Здесь же Петросян выражает благодарность адвокату, а также вновь благодарит поклонников за поддержку.
"Ну что? Начнем новую историю? Помните мой девиз? Жизнь слишком коротка - разводись!!!", - такой подписью сопроводил видеоролик адвокат Сергей Жорин.
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Ну что? Начнём новую историю? ???? Помните мой девиз? Жизнь слишком коротка - разводись!!! ???????? Кто не успел поздравить Евгения Вагановича в Кремле - приходите в Меридиан 24 ноября. Если ещё остались Билеты. Если закончились - можно выпросить у @petrosyanevgeny - он сейчас добрый ????????
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