Появились подробности о разводе и разделе имущества Петросяна и Степаненко

О том, что артистка эстрады Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском о расторжении брака с Евгением Петросяном и разделе имущества рассказали знакомые пары. Елена Степаненко потребовала с супруга более 80 процентов совместно нажитого имущества, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник из ближайшего окружения артистов. В сети обсуждают возможный развод Петросяна и Степаненко: "Как верить в любовь"

По сведениям источника, женщина потребовала в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти квартир, имеющихся у них в Москве, антиквариат и другие ценности. Общий объем совместно нажитого имущества артистов составляет 1,5 миллиарда рублей.

В суде интересы Петросяна будет защищать адвокат Сергей Жорин. Защитник отстаивающий интересы многих звездных артистов, отказался от комментариев. Адвокат Елена Забралова будет представлять интересы Елены Степаненко.

Новости о том, что Елена Степаненко обратилась в суд с иском о разделе имущества сегодня стала новостью дня в Интернете.

Напомним, 72-летний Петросян и 65-летняя Степаненко были женаты 30 лет.

Сами они ситуацию пока не комментирует. Артист -юморист предпочитает, чтобы в его личную жизнь не лезли. Его желание поддерживает коллега Владимир Винокур.

Исковое заявление было подано Еленой Степаненко, и было зарегистрировано в суде 4 июля. Рассмотрением дела занимается Хамовнический суд Москвы. Первое заседание назначено на 6 августа.

Петросян утверждает, что ему ничего неизвестно о заявлении супруги.