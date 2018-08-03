Петросян высказался насчет информации о разделе имущества со Степаненко

Известный российский юморист Евгений Петросян высказался в пятницу насчет информации о разделе имущества с супругой Еленой Степаненко. Эти данные сегодня утром шокировали поклонников звездной пары.

Петросян категорически отказался комментировать вышеуказанную новость. Он отметил, что это его личная жизнь, которая не касается работы на сцене, передает телеканал "360".

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что Елена Степаненко 4 июля текущего года подала в Хамовнический суд Москвы иск, в котором потребовала разделить совместно нажитое с супругом имущество. Рассмотрение иска состоится в грядущий понедельник.