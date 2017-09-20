В сети появилось видео ДТП, в котором пострадал Сердюков

В сети размещена видеозапись автомобильной аварии на трассе "Кола", в результате которой погиб водитель легкового автомобиля, пострадали его пассажиры, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и трое военнослужащих.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением машины на трассе и врезался в микроавтобус Volkswagen Caravelle из воинской колонны, в котором находился главком ВДВ и другие военнослужащие.

Пострадавшие госпитализированы. Жизни Сердюкову ничего не угрожает.

Лидер движения "Автомобилисты России" Виктор Похмелкин заявил, что в аварии, в которой пострадал глава ВДВ, виновны военные. По его данным, они грубо нарушили правила дорожного движения. По данным РБК, микроавтобусом Volkswagen Caravelle, в котором находились военные, управлял водитель из состава гражданского персонала Минобороны с почти с 20-летним стажем вождения. Водитель был трезв. Названы имена попавших в ДТП с командующим ВДВ Сердюковым военных