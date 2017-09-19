Минобороны подтвердило, что Сердюков попал в ДТП

Министерство обороны РФ подтвердило информацию о том, что командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков попал в аварию в Мурманской области.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что жизни генерала - десантника ничего не угрожает.

По данным военного ведомства, 15 сентября на автодороге в Кольском районе Мурманской области водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с двигавшимся в составе воинской колонны микроавтобусом. В результате ДТП командующий ВДВ Андрей Сердюков и сопровождавшие его военнослужащие получили травмы.

Ранее СМИ сообщили о тяжелых травмах главкома ВДВ.