Названы имена попавших в ДТП с командующим ВДВ Сердюковым военных

В ДТП в Мурманской области на трассе "Кола", в котором пострадал командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков, пострадали еще трое военнослужащих.

Авария произошла еще 15 сентября на 1420-м километре трассы "Кола" в Кольском районе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и врезался в микроавтобус Volkswagen Caravelle из воинской колонны, в котором находился глава ВДВ и другие военные.

Кроме Сердюкова травмированы заместитель главкома ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков, полковник Олег Смыковский, старшина Андрей Батаев. Они находились в микроавтобусе с Сердюковым. Все пострадавшие военные были доставлены в госпиталь в Североморск.

Главком госпитализирован в нейрохирургическое отделение с ушибами и переломами. Степень тяжести вреда здоровью отмечена в документе как средняя, - сообщает РБК. По данным Минобороны, жизни Сердюкова ничего не угрожает.

Водитель автомобиля Chevrolet погиб. Пассажирка этой машины получила травмы средней тяжести. Женщину госпитализировали в Мурманскую областную клиническую больницу. По некоторым данным, в легковушке находилась семья с детьми.