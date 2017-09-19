Виктор Похмелкин прокомментировал ДТП с генералом Сердюковым

Ранее «Аргументы недели» сообщали про аварию, в которой пострадал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Стали известны первые подробности инцидента от «Движения автомобилистов России».

Лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин заявил, что в аварии, в которой пострадал глава ВДВ, виновны военные, которые грубо нарушили правила движения, сообщает портал iz.ru.

Известно, что командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков попал в ДТП в минувшую пятницу, 15 сентября, на трассе «Кола» в Мурманской области. Сердюков получил серьезную черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.

По словам Похмелкина, микроавтобус генерала выехал на встречную полосу, что является грубым нарушением ПДД.