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США хотели напасть на Белоруссию?

, 14:53 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

США хотели напасть на Белоруссию?
американский военный корабль USS Nimitz на фото пресс-службы US Navy.jpg

Общество

Следком отказал Фургалу в свиданиях с Жириновским и однопартийцами из Госдумы

Следком отказал Фургалу в свиданиях с Жириновским и однопартийцами из Госдумы

Следственный комитет РФ отказался разрешить свидания арестованному, находящемуся в СИЗО в Москве, бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

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