В Белоруссии провалилась операция украинских спецслужб?

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7 августа 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Путин и Лукашенко на фото пресс-службы Кремля

А Лукашенко назвал-таки провокаторов. Россияне были задержаны по наводке Украины. Теперь пазл сложился в намек на спецоперацию украинских спецслужб.



История с задержанием россиян получила новое развитие. Минск получил информацию о заходе группы россиян от украинской стороны. В этом признался президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, Киев сообщил о вторжении еще одной группы. Якобы в ней 30 человек. И она находится на юге Белоруссии.

Правда, в существовании второй группы Лукашенко сомневается. Белорусская контрразведка уже прошерстила приграничную территорию. Был найден только один человек. Он оказался россиянином, но больше о нем не известно ничего. Якобы его заметили местные жители, от лица которых на белорусском телевидении выступила глава поселения. Она проговорила явно заученный текст.

Теперь пазл сложился. Это была спецоперация украинских спецслужб. Именно от них Минск получил некие материалы по этим группам. Материалы были сфабрикованы, но качество подделки не вызвало сомнения у белорусской контрразведки.

Россиян наняла некая компания. Она назвалась ЧВК «Мар». В задержанной группе должно было быть 40 человек. Они опытные ветераны боевых действий. Их нанимали для сопровождения грузов. За работу пообещали 5 тысяч долларов.

Но время разговоров с заказчиком, им показались странными нестыковки. Заказчик многое недоговаривал. Поэтому семеро из них слились. Остальные тоже бы отказались от заказа. Но не могли этого сделать в силу обстоятельств. Кто-то из них бросил основную работу ради этого заказа.

Дальше ситуация развивалась по следующему сценарию. Группа заехала в Белоруссию. Планировался вылет. Но он сорвался, поэтому всех завезли сначала в гостиницу, потом и вовсе передислоцировали на базу отдыха.

После этого Киев начал суетиться с требованиями выдать задержанных. Но Россия и Белоруссия уже начали разбираться в ситуации. Судя по всему, теперь уже во всем разобрались. Владимир Путин уже созвонился с Александром Лукашенко. Оба выразили уверенность, что ситуация разрешится на принципах взаимопонимания.

Еще накануне Александр Лукашенко говорил о том, что выдаст бойцов и России и Украине. А уже теперь президент Белоруссии говорит, что выдаст задержанных Украине только на условиях, если будет доказана их вина. Никаких доказательств у Украины нет. Для этого проводят настоящие расследования. Фабрикации на тему «списков подразделения» и прочие фейки, которые может сделать любой человек при помощи компьютера, доказательствами не являются. А у Киева ничего другого нет.

Судя по всему, это был большой провал украинских спецслужб. Наверное, вторая группа тоже была. Но только она разбежалась перед границей. Тогда уже стало понятно, что это какая-то ерунда, а не заказ на сопровождение грузов. Старший группы отклчюил телефон, поэтому киевские спецслужбы решили, что группа уже на территории Белоруссии. И опозорилиь с предупреждением Минска.