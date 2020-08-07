Лукашенко заявил о сигнале от Киева о вторжении новой группы «российских боевиков»
7 августа 2020, 08:55[ «Аргументы Недели» ]
Минск получил от украинской стороны информацию о вторжении еще одной группы «российских боевиков» на территорию Белоруссии. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал Александр Лукашенко.
По словам белорусского президента, в настоящий момент силовики разыскивают группу, которая, как предполагается, перешла через южную границу страны. Согласно имеющимся данным, в Белоруссию проникли еще около 30 человек. Лукашенко в разговоре с украинским журналистом выразил сомнение в том, что границу смогли пересечь такое количество людей.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР, назвал худший сценарий для отношений между Москвой и Минском.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.