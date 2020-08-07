Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Лукашенко заявил о сигнале от Киева о вторжении новой группы «российских боевиков»

, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко заявил о сигнале от Киева о вторжении новой группы «российских боевиков»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Минск получил от украинской стороны информацию о вторжении еще одной группы «российских боевиков» на территорию Белоруссии. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал Александр Лукашенко.

По словам белорусского президента, в настоящий момент силовики разыскивают группу, которая, как предполагается, перешла через южную границу страны. Согласно имеющимся данным, в Белоруссию проникли еще около 30 человек. Лукашенко в разговоре с украинским журналистом выразил сомнение в том, что границу смогли пересечь такое количество людей.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР, назвал худший сценарий для отношений между Москвой и Минском.

ДЦ

Общество

В Госдуме предложили отменить транспортный налог на автомобили российских марок

В Госдуме предложили отменить транспортный налог на автомобили российских марок

Депутаты Госдумы предложили отменить транспортный налог на автомобили российских марок в качестве меры поддержки граждан и отечественного автопрома. В России больше всего распространены недорогие отечественные автомобили с небольшим объемом двигателя.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью