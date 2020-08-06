Игорь Стрелков назвал худший сценарий для отношений между Россией и Белоруссией
6 августа 2020, 21:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Игорь Стрелков обозначил худший сценарий для отношений Российской Федерации и Белоруссии. По данному вопросу бывший глава министерства обороны самопровозглашенной ДНР высказался в разговоре с журналистами.
Стрелков, ставший собеседником интернет-издания URA.RU, отметил, что диалог между Москвой и Минском может еще больше осложниться, если после выборов президента пост главы соседнего государства займет кто-то из политиков, находящихся в оппозиции к действующему лидеру Александру Лукашенко. В случае реализации данного варианта, являющегося, по мнению экс-министра, худшим, к власти в Белоруссии придут люди, которые «окажутся ничуть не лучше по отношению к России, чем представители киевской хунты образца 2014 года».
Ранее в четверг сообщалось, что генерал Сергей Липовой предсказал, как ответит Москва в случае попытки Минска выдать Украине задержанных «российских боевиков».
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