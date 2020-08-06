Предполагаемый план белорусского Майдана против Лукашенко опубликовали в сети

Аргументы Недели → В мире 13+

6 августа 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Белорусские силовики, Georgiy Danilov / globallookpress.com

В сети разместили вероятный план Майдана против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в Telegram-канале белорусского журналиста Степана Путило.

Путило написал, что участники протестных выступлений должны прийти 9 августа на избирательные участки ближе к концу дня и остаться там до завершения их работы в 20.00. В восемь вечера активистам следует потребовать от комиссии открытого подсчета голосов и публичного обнародования протокола, отметил журналист.

Планируется, что к 22.00 на улицы Минска выйдут десятки тысяч людей, поддерживающих оппозицию. Жители белорусских регионов параллельно соберутся на центральных площадях своих городов, чтобы призвать местные власти перейти «на сторону народа», говорится в процитированном посте.

По словам Степана Путило, подобные акции продлятся в последующие дни.

Ранее сообщалось, что на Украине предсказали возможное «вторжение» России в Белоруссию.