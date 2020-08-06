Экс-депутат Рады предсказал возможное «военное вторжение» России в Белоруссию

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6 августа 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация может осуществить «военное вторжение» на территорию Белоруссию «под видом защиты русскоязычных». С соответствующим прогнозом выступил Юрий Сиротюк, бывший депутат Верховной Рады Украины.

Согласно утверждению экс-парламентария, процитированного «ПолитНавигатором», Москва якобы сформировала «целую дивизию», которая при необходимости будет отправлена в Белоруссию. Сиротюк отметил, что руководство РФ «не отдаст» соседнее государство.

Украинские политики и эксперты регулярно обвиняют Россию в агрессивных планах в отношении их страны, а также некоторых других постсоветских республик. Официальная Москва подобные заявления отрицает как бездоказательные.

Ранее в четверг сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко спрогнозировал убийство президента Александра Лукашенко в случае успешного переворота в Белоруссии.