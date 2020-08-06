Аналитик предрек убийство Лукашенко в случае успешного переворота в Белоруссии

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6 августа 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

В случае осуществления успешного государственного переворота в Белоруссии президент страны Александр Лукашенко будет физически ликвидирован. С соответствующим прогнозом выступил политический эксперт Ростислав Ищенко.

По словам аналитика, запланированный переворот ориентирован на то, «чтобы в первые три-четыре дня, максимум неделю, убить Лукашенко и закрыть вопрос». Такая стратегия объясняется тем, что у противников действующей белорусской власти нет возможности организовать «длительный Майдан», отметил Ищенко.

Согласно предположению политолога, высказанному им в беседе с авторами YouTube-канала «Голос Правды», Лукашенко должны ликвидировать завезенные украинские боевики. При этом в случившемся планируется обвинить Россию.

Ростислав Ищенко оговорился, что описанный им замысел госпереворота может не реализоваться.

Ранее в четверг сообщалось, что россиянин, избежавший ареста в Белоруссии, рассказал об игре Лукашенко с задержанием «боевиков».