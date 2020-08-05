Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война
5 августа 2020, 09:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Ростислав Ищенко, политический эксперт, обозначил регион бывшего Советского Союза, где может начаться новый военный конфликт. По данному вопросу специалист высказался некоторое время назад в разговоре с представителями интернет-СМИ.
Отечественное издание «Украина.ру» пишет, что Ищенко назвал такой район, как Ферганская долина, где пролегает граница между Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией. Кроме того, за ситуацией вокруг долины следит Казахстан.
Столкновение интересов нескольких государств делает регион потенциальной горячей точкой, полагает политолог.
Ранее сообщалось, что эксперт Владимир Орлов озвучил выгоду Соединенных Штатов от продолжения вооруженного противостояния на востоке Украины.
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