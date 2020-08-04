Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Военный аналитик раскрыл выгоду США от продолжения конфликта на востоке Украины

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Военный аналитик раскрыл выгоду США от продолжения конфликта на востоке Украины
Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Для Соединенных Штатов выгодно продолжение вооруженного конфликта на востоке Украины. Соответствующую точку зрения высказал Владимир Орлов, военный эксперт Центра военно-политической журналистики.

Как отметил специалист в разговоре с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса», Вашингтону необходимо поддерживать постоянное напряжение на границах России, чтобы отвлекать страну от задачи по построению независимой экономики. Донбасс сегодня является таким очагом напряжения, полагает Орлов.

Ранее сообщалось, что Юрий Дудкин, киевский эксперт, предсказал прекращение войны в Донбассе при «полном крахе» Украины.

ДЦ

В мире

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Около 170 российских «боевиков», объявленных Белоруссией в розыск после задержания под Минском граждан РФ, которые предположительно работают на ЧВК Вагнера, покинули территорию бывшей советской республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью