Как отметил специалист в разговоре с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса», Вашингтону необходимо поддерживать постоянное напряжение на границах России, чтобы отвлекать страну от задачи по построению независимой экономики. Донбасс сегодня является таким очагом напряжения, полагает Орлов.
Ранее сообщалось, что Юрий Дудкин, киевский эксперт, предсказал прекращение войны в Донбассе при «полном крахе» Украины.
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