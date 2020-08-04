Военный аналитик раскрыл выгоду США от продолжения конфликта на востоке Украины

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4 августа 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Для Соединенных Штатов выгодно продолжение вооруженного конфликта на востоке Украины. Соответствующую точку зрения высказал Владимир Орлов, военный эксперт Центра военно-политической журналистики.

Как отметил специалист в разговоре с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса», Вашингтону необходимо поддерживать постоянное напряжение на границах России, чтобы отвлекать страну от задачи по построению независимой экономики. Донбасс сегодня является таким очагом напряжения, полагает Орлов.

Ранее сообщалось, что Юрий Дудкин, киевский эксперт, предсказал прекращение войны в Донбассе при «полном крахе» Украины.