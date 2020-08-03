Появилось видео с деталями приведшей к потерям среди сил ЛНР воздушной атаки ВСУ

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3 августа 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В ЛНР раскрыли детали недавней воздушной атаки Вооруженных сил Украины в Донбассе, в результате которой ополчение ЛНР потеряло ранеными двух бойцов. Соответствующее видео распространила в интернете пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.

Как рассказал корреспондентам пресс-службы Владислав Смирнов, заместитель командира подразделения Народной милиции, в дневное время 31 июля со стороны 30-й бригады ВСУ был запущен беспилотный летательный аппарат, который сбросил три боеприпаса на позиции ополченцев, расположенные в районе трассы «Первомайск – Попасная». В результате воздушного удара осколочные ранения получили двое человек, им оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Олег Соскин, киевский аналитик, предсказал «войну» во всех украинских городах будущей осенью.