В ЛНР озвучили экстренное заявление о воздушной атаке ВСУ и потерях ополченцев
1 августа 2020, 07:50[ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины осуществили воздушную атаку в зоне конфликта в Донбассе, которая привела к потерям среди ополченцев ЛНР. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции непризнанной республики.
В информации, предоставленной ЛНР, отмечается, что военные из 30-й бригады ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата трижды сбросили гранаты на позиции Народной милиции, расположенные в районе села Калиново-Борщеватое. В результате данной атаки ополчение потеряло ранеными двух бойцов.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине спрогнозировали будущей отказ официального Киева от Донецка и Луганска.
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