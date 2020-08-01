В ЛНР озвучили экстренное заявление о воздушной атаке ВСУ и потерях ополченцев

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1 августа 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины осуществили воздушную атаку в зоне конфликта в Донбассе, которая привела к потерям среди ополченцев ЛНР. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции непризнанной республики.

В информации, предоставленной ЛНР, отмечается, что военные из 30-й бригады ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата трижды сбросили гранаты на позиции Народной милиции, расположенные в районе села Калиново-Борщеватое. В результате данной атаки ополчение потеряло ранеными двух бойцов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине спрогнозировали будущей отказ официального Киева от Донецка и Луганска.