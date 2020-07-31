Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Экс-глава управления СБУ предсказал отказ Киева от ДНР и ДНР по «принципу Крыма»

, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-глава управления СБУ предсказал отказ Киева от ДНР и ДНР по «принципу Крыма»
Украинская граница, WINFRIED ROTHERMEL / globallookpress.com

Официальный Киев в обозримом будущем откажется от самопровозглашенных ДНР и ЛНР по сценарию, который ранее был реализован в отношении Крыма. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Василий Вовк, бывший руководитель Следственного управления Службы безопасности Украины.

По словам Вовка, до конца текущего года станет ясно, что минские соглашения реализовать невозможно, поэтому киевским властям придется перейти к «плану Б». Он, как отметил собеседник СМИ, заключается в том, чтобы «отрезать Донбасс по принципу Крыма».

Украинская сторона «так же, как в Крыму», организует границу на рубежах ДНР и ЛНР, процитировал Василия Вовка «ПолитНавигатор».

Ранее в Донецке сделали заявление о новых потерях армии Украины во время перемирия.

ДЦ

В мире

Российский аналитик заявил о подготовке свержения Лукашенко по сценарию Януковича

Российский аналитик заявил о подготовке свержения Лукашенко по сценарию Януковича

Запад готовит свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко по сценарию, который в 2014 году был реализован в отношении Виктора Януковича. Соответствующую точку зрения высказал эксперт Сергей Марков.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью