ДНР сделала экстренное заявление о потерях Киева в результате провокации ВСУ в Донбассе
31 июля 2020, 08:52[ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины понесли потери в зоне конфликта в Донбассе в результате собственной провокации. Об этом говорится в экстренном заявлении, с которым выступила Народная милиция непризнанной ДНР.
В распоряжение Народной милиции попала информация, согласно которой недовольные введением перемирия военные из 53-й бригады ВСУ подожгли сухую траву в районе села Богдановка. Из-за резкого изменения направления ветра пламя перекинулось на позиции 2-го батальона соединения. В результате взрыва, который предположительно произошел в связи с возгоранием места хранения боеприпасов, погиб один силовик, двое получили ранения.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский политолог Вадим Карасев рассказал, кто может сменит Владимира Зеленского на посту президента.
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