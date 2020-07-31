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ДНР сделала экстренное заявление о потерях Киева в результате провокации ВСУ в Донбассе

, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

ДНР сделала экстренное заявление о потерях Киева в результате провокации ВСУ в Донбассе
Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины понесли потери в зоне конфликта в Донбассе в результате собственной провокации. Об этом говорится в экстренном заявлении, с которым выступила Народная милиция непризнанной ДНР.

В распоряжение Народной милиции попала информация, согласно которой недовольные введением перемирия военные из 53-й бригады ВСУ подожгли сухую траву в районе села Богдановка. Из-за резкого изменения направления ветра пламя перекинулось на позиции 2-го батальона соединения. В результате взрыва, который предположительно произошел в связи с возгоранием места хранения боеприпасов, погиб один силовик, двое получили ранения.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский политолог Вадим Карасев рассказал, кто может сменит Владимира Зеленского на посту президента.

ДЦ

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