Киевский аналитик раскрыл имя возможного преемника Зеленского на посту президента

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30 июля 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Преемником Владимира Зеленского на посту президента Украины может стать председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. С таким прогнозом выступил Вадим Карасев, киевский политический эксперт.

Как отметил аналитик, украинские избиратели хотят видеть на должности главы государства «нормального человека». Зеленский частично соответствует этому запросу, но в последнее время жители страны стали в нем разочаровываться, констатировал Карасев.

Эксперт назвал Разумкова «вторым Зеленским». Украинцы наделяют спикера Рады качествами и свойствами, которых не хватает сегодня действующему президенту, процитировал Вадима Карасева «Политнавигатор».

Ранее киевский аналитик Михаил Погребинский призвал Владимира Зеленского уйти в отставку ради спасения страны.