Киевский аналитик раскрыл имя возможного преемника Зеленского на посту президента
30 июля 2020, 16:06[ «Аргументы Недели» ]
Преемником Владимира Зеленского на посту президента Украины может стать председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. С таким прогнозом выступил Вадим Карасев, киевский политический эксперт.
Как отметил аналитик, украинские избиратели хотят видеть на должности главы государства «нормального человека». Зеленский частично соответствует этому запросу, но в последнее время жители страны стали в нем разочаровываться, констатировал Карасев.
Эксперт назвал Разумкова «вторым Зеленским». Украинцы наделяют спикера Рады качествами и свойствами, которых не хватает сегодня действующему президенту, процитировал Вадима Карасева «Политнавигатор».
Ранее киевский аналитик Михаил Погребинский призвал Владимира Зеленского уйти в отставку ради спасения страны.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.